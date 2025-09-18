自民党総裁選への出馬を表明した林官房長官は18日、総裁選の焦点となっている野党との連携をめぐり、党内の政策議論が優先だとして、連携相手を「総裁選で議論するべきではない」との考えを示しました。林芳正 官房長官「自民党総裁選の中で議論すべきは、我々の政策や立ち位置をどうしていくのか、党内で論争を戦わせるということだと思っております。私は（野党の）誰とこうしますということを自民党の総裁選挙で議論すべき