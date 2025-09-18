¥È¥Ã¥×¥¹¤ÏÁÇÈ©¤ËÊõÀÐ¤À¤±¡Ä±Ç²è¡Ö¥¢¥À¥à¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡Ö¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¡×(Netflix)¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ç±é½÷Í¥¤¬?¶Ã¤­?¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖEmmy¡Çs Thank you¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Âè77²ó¥¨¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¥¸¥§¥Ê¡¦¥ª¥ë¥Æ¥¬(22)¡£ÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¹ÉôÊ¬¤ËÊõÀÐ¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¤À¤±¤Î¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¿·¤¿¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡×¡Ö¤¢