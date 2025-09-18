自民党は18日、総裁選のテーマを動画のライブ配信を通じ発表した。総裁選のテーマは、「＃変われ自民党日本の未来を語れ！」で、自民党が初めて行ったTikTokライブで発表。ライブ配信では、平井広報本部長が、去年9月以来となる今回の総裁選について、「1年でやるとは想定外。キャッチコピーを作れなかった」として、「皆さんの声から拾った」と説明。そして、平井氏が「ジャーン」と述べてジャケットを脱ぐと、Tシャツには『＃