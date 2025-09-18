１３７期の修了記念競走と修了式が９月１９日に福岡県柳川市にあるボートレーサー養成所で行われる。修了記念競争の最終レース「養成所チャンプ決定戦」の１号艇で出走する藤田康生（２０＝静岡）は、唯一の勝率７点台を誇る。「好きなボートレースで誰にも負けたくなかったので、自信にもなるしうれしい」と笑みを浮かべた。１年間の養成所生活は「つらい時もあったけど、ボートに乗る時間が何よりも好きだった。うまくいかな