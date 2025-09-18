◆西武―オリックス（18日、ベルーナドーム）4連敗中の5位西武は、8試合ぶりに本拠地・所沢に戻って連敗阻止を目指す。「7番二塁」に入った元山飛優は8月22日、千葉ロッテ戦以来のスタメン。また、一塁は平沼翔太が、5月25日の千葉ロッテ戦以来となるスタメン出場となった。先発は今井達也。3年連続2桁勝利到達に挑む。◆西武のオリックス戦スタメン1（中）西川愛也2（一）平沼翔太3（右）外崎修汰4（指）ネビン5（左）渡部