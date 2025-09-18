釜山国際映画祭（BIFF）が30周年を迎え、映画の殿堂に数多くのスターたちが集まるなか、女優たちのドレスを見比べる楽しみもあった。【写真】露出禁止は？釜山に“過激ドレス”が次々と登場そのなかでも、これまでドレス姿で常に話題を集めてきたハン・ソヒは、今回は露出のなさで注目を浴びた。9月17日午後、釜山の「映画の殿堂」では第30回釜山国際映画祭の開幕式が開催され、イ・ビョンホンが単独司会を務めた。開幕式に先立ち