ボーイズグループZEROBASEONEのメンバー、キム・ジウンが美しすぎる横顔でファンを虜にしている。【写真】キム・ジウンの爽やかな魅力去る9月17日、キム・ジウンはZEROBASEONEの公式インスタグラムを更新。キャプションには、英語で「あなたと800日」という文章とともに黒色のハートを綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真は、キム・ジウンが建物のベランダから自撮りをしたものであると思われる。2023年7月10日にデビュー