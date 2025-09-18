台風が近づいてきた時点でデートは延期したほうがいいかもしれません。とはいえ、お互い多忙でなかなか会えないカップルの場合、貴重な休日を無駄にしたくないもの。では、どんなことをして過ごすといいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「台風直撃！屋外デートをやむなく中止したときの過ごし方」をご紹介します。【１】どちらかの部屋にこもって台風が去るのをじっと待つ「彼氏と自