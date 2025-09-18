◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１８日・神宮）今年３月いっぱいでＮＨＫを退局し、現在フリーで活躍する中川安奈アナウンサーがＭＣを担当するＢＳフジで放送中の野球番組「プロ野球ニュース月間好プレー」のＰＲを兼ねて始球式を行った。ヤクルトカラーのネイルを施し、満を持して初の大役へと向かった。マウンド前方から投じた一球は２バウンドで捕手のミットに収まった。初の始球式に登板。「いろいろ教えていただ