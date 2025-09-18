◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１８日・神宮）巨人打線は初回、ヤクルト先発・高橋奎二から先頭の丸佳浩外野手が中前打で出塁。２死後、岡本和真内野手が四球で一、二塁とすると、前日の同戦で８回に右腕に死球を受けて交代も「５番・捕手」でスタメン出場の岸田行倫捕手が左前打。丸が本塁を狙ったが、好返球でアウト。先制点はならなかった。