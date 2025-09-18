倉敷警察署 倉敷署は18日、倉敷市宮前の自称会社員でベトナム国籍の男（24）を窃盗の疑いで逮捕しました。 調べによりますと、男は何者かと共謀し、18日午前9時10分ごろ倉敷市内のコンビニエンスストアで、不正に入手した他人名義の口座情報で銀行アプリにログインしてATMから現金200万円を引き出した疑いです。 別の金融機関から不正出金の情報提供を受けて署員が捜査していたところ、防犯カメラに写っていた外国人風の