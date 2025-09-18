岐阜県恵那市で9月18日、スクールバスが電柱に衝突し、9歳の男の子1人がケガをしました。警察によりますと、18日午前7時40分ごろ、恵那市山岡町の交差点で小学校のスクールバスが左折する際、道路脇の電柱に衝突しました。この事故で、バスの左側面の窓ガラス数枚が割れたほか、9歳の男子児童がひざをすりむく軽いケガをしました。バスには72歳の男性運転手と児童20人が乗っていて、警察が運転手から話を聞く