愛知県刈谷市のスーパーで販売価格を調べました。 【写真を見る】愛知で新米5キロ4000円台 他店と販売価格を比較しながら購入する人も… 高値のワケは？「JAの買い付け価格が基準になっていて…」 （若狭敬一アナウンサー）「ありました！出ています、新米コシヒカリ。値段は5キロ税込み4515円。4000円は切らないです」 この店では、今月に入って新米を入荷。5キロ3000円台は、夢のまた夢となっています。