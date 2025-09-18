日本サッカー協会は18日、クロアチアサッカー連盟とパートナーシップ協定を締結したことを発表した。17日に都内で調印式を行い、期間は5年。代表、育成年代、審判の交流、スポンサー、放送・配信に関する意見交換などを行う。協定締結はイングランド、スペイン、フランス、デンマーク、アルゼンチン、メキシコ、台湾、香港、インドネシア、シンガポール、南米連盟などに続き19団体目となる。湯川専務理事都内で取材に応じ「こ