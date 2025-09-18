大相撲秋場所５日目（１８日・両国国技館）――横綱豊昇龍は熱海富士を危なげなく寄り切り、ただ一人５連勝。前日に土がついた横綱大の里は王鵬を突き落としで退け、連敗を免れて４勝とした。大関琴桜は豪ノ山の動きをよく見て押し出し４勝目。大関昇進を狙う関脇若隆景は阿炎の引き技に落ちずに押し出し、白星先行で序盤戦を終えた。４連勝していた関脇霧島は小結安青錦に出し投げで崩され、送り出されて初黒星。安青錦