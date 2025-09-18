原子力規制委員会の委員を任期満了で退任し、記者会見する伴信彦氏＝18日午後、東京都港区原子力規制委員会の伴信彦委員は18日、任期満了で退任し、記者会見を開いた。東京電力が再稼働を目指す柏崎刈羽原発（新潟県）で2021年に相次いで発覚したテロ対策の不備について「ショッキングだった」と振り返り、東電に対し「（福島第1原発事故を起こした）組織文化は根深い」として継続的な改善を求めた。規制委は当時、事実上の運