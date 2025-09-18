経団連の筒井義信会長は１８日、仙台市内で記者会見を開き、日経平均株価の最高値更新について「日米の関税合意などで将来の不透明感や不確実性が一定（程度）緩和されたことが市場の活況に結びついている」との見方を示した。筒井氏は米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が１７日に政策金利の引き下げを決めたことにも触れ、「米国経済が前向き感のあるベクトルになった。今後も活況が続くだろうという前提で日本市場にもその影響