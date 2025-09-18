名古屋市立小教諭の逮捕を受け、記者会見で謝罪する市教育委員会の担当者＝18日午後、名古屋市役所女子児童の下着を撮影する目的で、勤務先に小型カメラを設置したとして、愛知県迷惑行為防止条例違反の疑いで、名古屋市立小教諭、水井聖清容疑者（40）が逮捕されたのを受け、同市の杉浦弘昌教育長は18日、記者団に「子どもたちや保護者、地域の皆さまに大変申し訳ない」と謝罪した。「再発防止を取り組む最中で発生し、痛恨の極