三菱商事が洋上風力発電事業から撤退したことをうけ、建設予定地である千葉県の知事らが国に事業者の再公募などを求める要望書を提出しました。熊谷俊人 千葉県知事「二度とこうした撤退が起きないための事業がしっかり完遂できる制度の見直しをすすめていただきたいということとですね、早期の再公募をお願いしたく思っております」きょう（18日）午後5時前、千葉県の熊谷知事らが経済産業省を訪問し、武藤大臣と面会しまし