新型コロナウイルスの感染者が5週続けて200人を超えました。夏の感染拡大が影響しているとみられ、引き続き注意が必要です。県のまとめによりますと、県が定点とする25の医療機関で今月14日までの1週間に確認された新型コロナウイルス感染者は205人でした。先週から22人減ったものの5週連続で200人を超え、高止まりが続いています。集団感染は高齢者施設と教育・保育施設、社会福祉施設であわせて10件報告されています。夏の感染拡