17日夕方、湯沢市の国道13号の交差点で、普通乗用車と軽乗用車が衝突する事故がありました。この事故で軽乗用車の後部座席に乗っていた84歳の男性が死亡しました。山粼愛子記者「事故があったのは信号のない交差点です。こちらから直進しようとした車と右側から走ってきた車が出会い頭に衝突しました」事故があったのは湯沢市下院内の国道13号の交差点です。湯沢警察署の調べによりますと17日午後4時半ごろ、自動車専用道路