秋田市議会は、18日も一般質問が行われました。穂積志前市長が市長選の公約に掲げていた子ども向けの屋内遊戯施設の整備について質問された沼谷市長は、「前向きに検討したい」と述べました。18日の一般質問で、穂積前市長が子育て支援として公約に掲げていた「全天候型の遊び場の整備」について問われた沼谷市長は、次のように述べました。秋田市・沼谷市長「隣の山形県内でも、市・市町村、基礎的自治体としてそういった施設の整