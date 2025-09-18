先月から相次ぐ大雨被害について、18日開かれた県議会で県は、農林水産関係の被害額が16日時点で75億7,000万円に及んだことを明らかにしました。一方、男鹿地区に2029年開校予定の高校について、県教育庁は、全国初となる洋上風力発電をテーマにした教育を前面に押し出し、全国から生徒を募集する方針です。「9月2日の大雨に伴う施設の損壊により国道が一時通行不能となり地域住民の生活に影響が生じたところでございます」