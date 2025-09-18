18日午後、鹿角市の山林で男性2人が相次いでクマに襲われました。1人は顔にけがを1人は太ももをかまれましたが2人とも意識はあり、会話もできる状態だということです。現場は鹿角市八幡平坂比平の山林です。警察と消防によりますと18日午後2時半ごろ「男性がクマに襲われて顔から血を流している」と消防に通報がありました。襲われたのは鹿角市に住む50代と20代の男性で、50代の男性は顔にけがをしてドクターヘリで搬送され