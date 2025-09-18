9月18日に行われた県議会の代表質問で県は、板野町の「あすたむらんど徳島」について、大幅なリニューアルを検討していることを明らかにしました。18日の代表質問では、県議会自民党の福山博史議員が質問に立ちました。質問の中で福山議員は、板野町の「あすたむらんど徳島」について、施設の老朽化などを指摘しました。その上で2026年にオープン25年を迎えるのにあたり、時代にあった施設の在り方を検討すべきだとし