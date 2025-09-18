人工知能AIを搭載したロボットに、案内や警備をしてもらう実証実験が、四国の自治体として初めて牟岐町役場で始まりました。ロボットにどこまで任せられるのか、今後期待することは何か、取材してきました。 （森本アナウンサー）「入ったらもうすぐいました、新人 。話しかけてね、かわいいですね。住民票取ることできますか」（ロボット）「住民票は住民福祉課でお受け取りできます。住民福祉課にお越しください」