江戸・浅草の伝統の味や職人の技で作った工芸品が並ぶ恒例の「江戸・浅草まつり」が岡山市北区の百貨店で開かれています。 【写真を見る】天ぷらに寿司に江戸の粋を極めた食品や工芸品集めた「江戸・浅草まつり」天満屋岡山店で29日まで【岡山】 ごま油を使ってカラッとあげた江戸前の天ぷらや、一本ずつ研いで仕上げた包丁も。天満屋岡山店で開催されている江戸の粋を極めた食品や工芸品が楽しめる「江戸・浅草まつり」です