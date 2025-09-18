福岡県は18日、両頬などに赤い発疹が出る伝染性紅斑（リンゴ病）の8〜14日の感染者数が191人（前週比80人減）だったと発表した。18週連続の警報レベルで、妊婦に注意を呼びかけている。県内122カ所の定点医療機関が報告した新型コロナウイルス感染症の感染者数は1116人（同17人減）で1医療機関当たり9・15人。インフルエンザは前週比1・92倍の281人（同135人増）で1医療機関当たり2・30人。流行入りの目安を超えたとして、手洗