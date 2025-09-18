環境省と気象庁の熱中症予防情報サイトによると、18日午後5時現在、全国であす19日の熱中症警戒アラートを発表した都道府県はゼロになっている。ただ、九州では熊本、鹿児島両県の日最高暑さ指数予測が31以上の危険。