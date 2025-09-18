大麻を使用した罪などに問われている元天理大学ラグビー部員２人の裁判が始まり、２人は起訴内容を認めました。起訴状によりますと、元天理大学ラグビー部の島田郁被告（２１）と弘田士道被告（２１）は今年６月、大学の寮で大麻約０．６ｇを所持し、使用した罪に問われています。９月１８日の初公判で、２人は起訴内容を認めました。検察側は冒頭陳述で「２人は大学１年の頃から大麻を使用するようなった。島田被告から『大