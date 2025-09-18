発達障がいのある娘がいじめを受けて転校したとして堺市に損害賠償を求めた裁判。母親の訴えは棄却されました。大阪府堺市に住む女性の娘は発達障がいの１つ、ＡＤＨＤの影響で感情的になりやすく人とコミュニケーションを取ることが少し苦手です。小学生の時にいじめを受けて断続的に不登校になり、転校することになりました。おととし、母親は加害児童２人と堺市に対し、計１６５万円の損害賠償を求めて提訴。去年７月、