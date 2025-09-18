万博が閉幕しても母国に帰れない。日本で新たな道を模索するイエメン人スタッフの思いとは。大阪・関西万博閉幕まで１か月を切った９月１４日。約３０の国と地域が共同で展示を行うコモンズ館の中で、中東・イエメンのブースは着せ替え体験で人気を集めています。万博で母国の魅力を伝えるため来日したジャラールさん（３９）。（ジャラールさん）「いろんな体験をさせていただいてうれしいです。（ここまで）はやい。はや