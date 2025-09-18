道頓堀のビル火災から１か月。消防が繁華街のビルに立ち入り調査をしていることが分かりました。８月１８日、大阪・道頓堀にあるビルで消火活動中の消防隊員２人が死亡しました。西側ビルの１階で出火し、壁面広告をつたって隣接する東側ビルに延焼したとみられています。この火災を受け、大阪市消防局は市内の繁華街で不特定多数の人が出入りするビルのうち、自動火災報知器が設置されていないなどの消防法令上の違反が確認