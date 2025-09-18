９月１６日に発生した大規模な通信障害。ＮＴＴ西日本が「人為的ミスがあった」と陳謝しました。（ＮＴＴ西日本奥田慎治執行役員）「１時間弱、当社の電話サービスをお使いの全国のお客様に多大なご不便、ご迷惑をおかけしたことを深くおわび申し上げます」１６日午後３時４５分ごろ、ＮＴＴ西日本が管轄する大阪・京都の全域と市外局番が「０６」「０７２」から始まる尼崎市や伊丹市など兵庫の一部地域で約５０分間、固定