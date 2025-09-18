ヒップホップデュオ「CreepyNuts」R−指定（34）の妻でタレント・江藤菜摘（33）が18日、自身のインスタグラムを更新。長女が10カ月を迎えたことを明かし、親子ショットを披露した。「10カ月」と書き出すと、ソファーの上で長女を支える自身のショットをアップ。「この日はお友達と大阪でランチをしたのだけど、もう、動き回って動き回って、そろそろ外食が厳しい月齢になってきたあ〜と思った日でした」と回顧した。「