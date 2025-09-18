タレントの堀ちえみ（58）が17日、ブログを更新。自宅で撮影した“家事スタイル”を披露した。【映像】堀ちえみの水着ショット&家事スタイル（複数カット）5月8日に更新したブログでは、豪華客船「MSCベリッシマ」に乗船したことを明かし、海をバックにした自撮りショットや宿泊した部屋などを公開していた堀。さらに、船内でジェットバスを楽しんだ際のスタイル際立つ水着姿も披露し、ファンからは「スタイル抜群！」「足