１８日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１７２円６０銭（０・４３％）高の４万６８８円０２銭だった。２日ぶりに上昇した。３３３銘柄のうち、１９５銘柄（約５９％）が値上がりした。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げが米景気の下支えになるとの見方から、半導体関連株を中心に幅広い銘柄で買いが優勢となった。化学関連や非鉄金属関連の銘柄の上昇も目立った。個