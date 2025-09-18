歌手のAWich（38）が18日、都内で「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベントのフォトコールに登壇した。ロングヘアーをなびかせながら、カルティエのアイコン「LOVE」コレクションのブレスレットやイヤリングをあしらって登場した。同ブランドは、力強さと優雅、自分らしさを貫く強い個性といった「パンテール」の精神を掲げている。そうした一面が自身の中で表れるのは「ステージの上」という。「まさにヒョウみたい