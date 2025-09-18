ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）で、「あなたのスッキリエピソード」というテーマでメールを募集しました。心身ともにスッキリしたいですね最初に紹介したのは、「固定電話を解約した」というメール。「最近、勧誘や迷惑電話が多く、なかには、断ると怒って何も言わずに切られることもあってイライラ