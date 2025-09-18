バレーボール・SVリーグのヴィクトリーナ姫路が、17日、2025-26シーズンの開幕を前に地元の姫路市内で壮行会を開き、今シーズンの飛躍を誓いました。ヴィクトリーナ姫路、壮行会の様子（写真：ラジオ関西）SV元年の昨シーズン、プレーオフ進出を果たすも、最終的に14チーム中6位という成績だったヴィクトリーナ。カップ戦では皇后杯で優勝し、クラブ悲願の初タイトルを獲得しました。ただし、躍進を支えた女子日本代表の井上