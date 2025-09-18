今年10月に来日ツアーを行うフー・ファイターズ。10月8日（水）さいたまスーパーアリーナ公演にはマキシマム ザ ホルモンも出演。10月10日（金）神戸公演は注釈付き指定席チケットが追加販売される。デビュー当初の1995年から幾度となく来日してきた彼ら。その歴史を、バンドを長年追ってきた音楽ライター・鈴木喜之に振り返ってもらった。＊フー・ファイターズ、デビュー30周年!!この記念すべき年に、なんと17年ぶりとなる単独