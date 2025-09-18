韓国を代表するロックバンドのNELLが、10月3日（金）にビルボードライブ横浜で2度目のアコースティックライブ「Still Sunset IN YOKOHAMA」を開催する。日本でのワンマンは今回で8回目となり、日本に事務所やレーベルをもたない韓国アーティストがこれだけコンスタントに来日しているのは珍しい。アコースティックのアレンジ秘話をはじめ、K-POPアーティストへの楽曲提供についてや、バンド結成25周年を経た心境などについて迫った