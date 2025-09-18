福岡・佐賀・長崎3県の、酒のナンバーワンが決まります。福岡国税局で18日、この1年に造られた酒の鑑評会が行われました。 福岡市博多区の福岡国税局では、酒の品質評価員12人が香りや味わいを確認する「酒類鑑評会」が開かれました。ことしは、福岡・佐賀・長崎の44の酒造・蔵元から、ことし6月までの1年間に造られた吟醸酒・純米酒・本格焼酎が出品されています。このうち、1次審査を通過した吟醸酒50点の2次審査が行わ