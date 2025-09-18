◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１８日・神宮）この日の始球式にはＣＳフジテレビＯＮＥで放送中の「プロ野球ニュース」の「月間好プレー」ＭＣを務める元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが登場。胸に「ＢＳフジ」と書かれたヤクルトのユニホームにショートパンツで美脚を披露。観客に手を振りながらマウンドに上がると、フッと一息。マウンドの手前から大きく振りかぶって巨人・丸にツーバウンドの投球。満