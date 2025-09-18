ＮＨＫ大阪放送局は１８日、大阪市内の同局で局長定例会見を行い、新しい「どーもくん」を披露した。１０月１日から、番組の同時配信や見逃し・聴き逃し配信、ニュース記事や動画など、ＮＨＫの番組や情報をひとつにまとめた新インターネットサービス「ＮＨＫＯＮＥ」がスタートするのにあわせ、「ＮＨＫＯＮＥどーもくん」が誕生した。１９９８年に登場した元祖どーもくんは茶色だが、今回は「ＮＨＫＯＮＥ」のイメ