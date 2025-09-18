「謎解きの仕掛け人」として人気のクリエイター・松丸亮吾がさらなる肉体美を披露。鍛えられた体に驚きの声が上がっている。松丸は１８日までに自身のインスタグラムを更新。「松丸、最近＃筋トレ頑張ってます！！かなり成果出てきてるかも…！？」とつづり、自撮りショットを投稿。鍛え上げられた腹筋や大胸筋などを披露した。この投稿にファンからは「かわいい松丸くんがマッチョ」「カッコよすぎだよ」「筋肉めちゃ綺麗で