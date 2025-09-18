◆大相撲秋場所５日目（１８日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）は西前頭２枚目・王鵬（大嶽）を突き落とし、４勝目とした。横綱・豊昇龍（立浪）は、東前頭３枚目・熱海富士（伊勢ケ浜）を寄り切り、５連勝を飾った。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、西前頭３枚目・豪ノ山（武隈）を押し出し、４勝目とした。大関昇進を目指す関脇・若隆景（荒汐）は、西前頭２枚目・阿炎（錣山）を押し出し、３勝２敗とした。関脇・霧