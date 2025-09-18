大阪府寝屋川市の20代男性から害虫駆除代金の名目で現金33万円を脅し取ったなどとして、府警都島署は18日、恐喝などの疑いで会社員増田拳志郎容疑者（27）と会社員牧谷龍真容疑者（26）＝いずれも神戸市＝を再逮捕した。国民生活センターによると、こうした日常の急なトラブルに対応する「レスキューサービス」を巡っては、全国で高額請求被害が相次いでいる。署によると、男性は今年6月中旬、インターネットで業者を見つけ、