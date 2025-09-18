前線などの影響で、18日は東北から西日本の広い範囲で大雨になった。東―西日本は19日にかけて大気の状態が非常に不安定になる恐れがあり、気象庁は、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意するよう呼びかけた。発達した積乱雲が近づく兆しがあれば、建物内に移動するなど安全確保が必要だ。気象庁によると、前線が太平洋側へ南下。前線に向かって流れ込んだ暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、東―西日本は引き続き大