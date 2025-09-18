千葉県競馬組合、北海道（ホッカイドウ競馬）、ＪＢＣ実行委員会は１１月３日に開催するダート競馬の祭典「ＪＢＣ」（船橋・門別）に向けて、オフィシャルアンバサダーで、ももいろクローバーＺの百田夏菜子を起用したＪＢＣ・新ＣＭ「ＢＲＥＥＤＥＲ」篇の放映が１７日から開始されている。今回はブリーダー（生産者）の名を冠するレースであるＪＢＣの品格を伝えるため、百田がストーリーテラーとして“優しさの中にも強さを